Autor Rabinovici über die Terrornacht in Wien "Das Zentrum glich einem Kriegsgebiet"

Gerade noch war er in der Stadt unterwegs, da erreichte ihn die Nachricht von den Morden: Hier schreibt der österreichische Schriftsteller Doron Rabinovici über die Attacken am Montagabend und die Folgen für das Leben in Wien.