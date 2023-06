Diese erhabene Einfachheit der Dinge hat Laib in sein gesamtes Werk übertragen. Auch in seine Milchsteine, von denen einer in Stuttgart zu sehen ist: weiße Marmorblöcke mit unscheinbaren Mulden, die der Künstler in einer Art Ritual mit Milch befüllt. Diese Steine stellt Laib seit 50 Jahren immer wieder her. »Meine Ideen sind nicht neu«, sagte er in einem Interview, »sondern so alt wie die Berge, die mich umgeben.« Genau diese Beständigkeit macht sie so sehenswert.

Wolfgang Laib, The Beginning of Something Else, Kunstmuseum Stuttgart , bis 5. November