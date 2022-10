Denchs Brief bezieht sich auf einen Kommentar des ehemaligen britischen Premierministers John Major , der die Darstellung von König Charles in der fünften Staffel kritisiert hatte. Beide beschreiben angebliche Szenen, in denen der damalige Prinz geplant haben soll, Queen Elizabeth auf dem Thron zu ersetzen und die Erziehung seiner Mutter als so schlecht bezeichnet, dass sie »eine Gefängnisstrafe verdient hätte«.

Disclaimer als »Zeichen des Respekts«

Solche Darstellungen seien »auf grausame Art ungerecht gegenüber den Individuen und schaden der Institution, die sie repräsentieren«, so Dench. Sie unterstütze zwar künstlerische Freiheit, schreibt die Schauspielerin, die selbst mehrmals eine britische Königin verkörpert hat, allerdings müssten fiktionale Elemente entsprechend gekennzeichnet sein. »Während viele ›The Crown‹ als die brillante aber fiktionalisierte Darstellung der Ereignisse erkennen, befürchte ich, dass eine große Anzahl Zuschauer, vor allem im Ausland, diese Version der Geschichte als komplett wahr hinnehmen«, so Dench.