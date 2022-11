Der Titel »The English« bezieht sich zum einen auf die englische Lady, die der Pawnee in Kansas trifft, als auch auf alle nichtindigenen Charaktere, die in den Weiten der Prärie ihr blutiges Handwerk betreiben. So wie früher für die ersten Siedler die Vertreter verschiedener indigener Völker, ob Apachen, Sioux oder Pawnees, allesamt »Indianer« waren, so sind die Weißen, egal ob Russen, Deutsche oder Engländer, für Wounded Wolf allesamt »The English« – eine stetig wachsende Horde, die aus allen Winkeln und Ecken der Welt über ihr Land herfällt, um es in Blut zu tränken.

Phänomenal, wie Serienschöpfer Blick hier Perspektiven und Kampftechniken alter Frontier-Epen umschreibt – etwa wenn weiße Banditen (und natürlich auch Banditinnen!) wie das indigene Personal früherer »Indianerwestern« bedrohlich von Klippen herunterschauen oder die englische Lady und nicht der Pawnee mit dem Bogen schießt, weil das nun mal die Sportart war, die englische Ladies damals standesgemäß vor dem Tee praktizierten.

»The English« - produziert von der BBC und nun bei Magenta TV im Programm - ist ein postkolonialer Western, der bei aller politischen Korrektheit seine Figuren nie zu Charakterattrappen macht. Der Pawnee ist kein edler Wilder, sondern ein zerrissener Charakter, der beim Überleben zwischen Reservat und Kavallerie Schuld auf sich geladen hat. Ein klassischer gebrochener Westernheld, der in der Einsamkeit mit seinen Verfehlungenen klarzukommen versucht, aber durch den Einbruch eines anderen Menschen in sein Einzelgängertum dazu gezwungen ist, sein Leben neu zu verhandeln. Da funktioniert die Serie auch als psychologisch genaues Westernmelodram, das in so bedrohlicher wie berauschender Landschaftskulisse das Seelenleben seiner beiden Hauptfiguren spiegelt.

Vieles an dem Plot ist unwahrscheinlich, nichts ist unplausibel. Dass eine missbrauchte Frau und ein vogelfreier Indigener zwischen einer Reihe nur mühselig überlebter Massaker unter einem funkelnden Breitwand-Sternenhimmel zueinanderfinden, scheint einem in dieser Serie wie die natürlichste Sache der Welt.

»The English« läuft bei Magenta TV