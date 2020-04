Streaming-Tipps Gemeinsam lügen, gemeinsam leben

"The Farewell" von Lulu Wang, einer der schönsten Filme des letzten Jahres, findet seinen Weg in die Mediatheken. Ebenfalls sehenswert: "All My Loving" und "Portrait einer jungen Frau in Flammen". Die Streaming-Tipps der Woche.