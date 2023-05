Eines der großen Versprechen der Moderne ist es, sich frei überall hin bewegen zu können – und zwar am liebsten mit dem Auto. Dass das seine problematischen Seiten hat, weiß heute fast jeder, all das war Teil des fossilen Zeitalters, dessen Auswirkungen die Lebensbedingungen auf der Erde verändern. Was aber nichts an der Kraft dieses Versprechens ändert, alle Grenzen überwinden zu können und dabei schneller zu sein, als die menschliche Natur es eigentlich erlaubt. Kein Kunstwerk hat das je so schön eingefangen wie »The Fast and the Furious«, eine der erfolgreichsten Filmreihen der Welt, kommende Woche kommt der zehnte Teil in die Kinos. Auch weil das Kino seit der Erfindung der bewegten Kamera der natürliche Verbündete des Autos ist – in der Kunstform der Autoverfolgungsjagd fanden die beiden zusammen.