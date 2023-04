»The Masked Singer« »Der Pilz« wurde enttarnt – darunter versteckte sich Marianne Rosenberg

Schlagersängerin Marianne Rosenberg (»Er gehört zu mir«) ist in der ProSieben-Musikshow »The Masked Singer« enttarnt worden. Die 68-Jährige erhielt in der Kostümierung als Pilz mit einem Cover des Hiphop-Songs »Industry Baby« von Lil Nas X am Samstagabend die wenigsten Stimmen. »Ich hätte nicht mit der Schwere des Kopfes gerechnet«, sagte sie später. »Diesen Kopf zu tragen. Dabei kaum zu sehen. Die Atmung ist auch nicht so einfach. Und dabei zu singen. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, es sei leichter, zu singen.«