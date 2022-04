TV-Show Drei Coaches verlassen »The Voice of Germany«

In der nächsten Staffel »The Voice of Germany« müssen ProSieben und Sat.1 gleich drei prominente Coaches ersetzen. Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding werden in diesem Jahr nicht mehr dabei sein. Das teilte die Sendergruppe am Mittwoch mit . Einzig Mark Forster wird der Castingshow demnach erhalten bleiben. In der Mitteilung heißt es, die drei anderen Coaches würden »dieses Jahr eine Pause« machen.