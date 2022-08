Die Regisseurin Marciniak aber zeigt genau solch große Gesten – und scheint sich null für ihre Figuren zu interessieren, die nur als grelle Typen auftreten. Im allerersten Bild des Stücks fallen nahezu nackte Gespenstermenschen in einem Zeitlupentanz über die junge Iphigenie her, die hier auch eine ältere Doppelgängerin (gespielt von der Mutter der Darstellerin Rosa Thormeyer, die mit Vornamen Oda heißt) hat. Später sieht man einen riesig aufragenden Spiegel seitwärts wie eine Guillotine auf die Bühne niedersinken. Das Wohnzimmer der Agamemnon-Family verwandelt sich irgendwann in eine Wasserwüste. Und dann brennt auch noch der Konzertflügel. Dafür gab es am Ende eines zweieinhalb Stunden langen Theaterabends, der vom Hamburger Thalia Theater koproduziert wurde, einige Buhrufe und eher matten Applaus.