Proteste werden mithin als undemokratisch bezeichnet. Die Leute hätten ja was Vernünftiges wählen können – ohne zu bedenken, dass auch eine demokratische Staatsform nicht vor ihrem Hauptfeind geschützt ist: dem Menschen. Seiner Gier und seiner Dummheit. Medien warnen, das ist anscheinend zu ihrer Hauptaufgabe geworden, wie oben erwähnt – vor dem steigenden Anteil der Bevölkerungen, die Demokratien nicht wertschätzen, ohne eine Analyse zu versuchen, warum das Vertrauen der Menschen schwindet.

PolitikerInnen waren durch Jahrzehnte nie hundertprozentig korruptionsresistent. Neben jenen, die selbstlos der mühsamen Leitung eines Landes nachgehen, gab und gibt es immer wieder einige, die an ihrer persönlichen Bereicherung oder ihrer Wiederwahl interessiert sind, bis sich ein guter Job in der Wirtschaft anbietet. Sie fällen unkluge Entscheidungen, und werden sie bei Lügen oder Fehlverhalten erwischt, traten sie zurück. Also früher. Heute hat Fehlverhalten kaum Folgen, wie man immer wieder in den auftauchenden Verstrickungen von Wirtschaft und Politik nachschmökern könnte, aber wann soll man das tun – jeden Tag einen neuen Skandal, einen frischen Leak studieren, von Maskendeals über Cum-ex , von Lobbyismus-Fails, die Verbindung von Politik und Autoindustrie, blöde Sylt-Hochzeiten.