Nora Tschirner sagt in ihrem Video, sie habe vermeiden wollen, sich zu ihrer eigenen Person äußern zu müssen. Sie wolle zu einer Diskussion über Arbeitsschutzmaßnahmen bei Filmproduktionen und in anderen Branchen beitragen. Den falschen Eindruck, sie gehe bei der Constantin ein und aus, könne sie aber so nicht stehen lassen, sagte Tschirner.