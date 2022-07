In der Sitcom »Hör mal, wer da hämmert« spielte Tim Allen den Familienvater Tim Taylor, der gleichzeitig Moderator der Heimwerkersendung »Tool Time« war. Richard Karn mimte in der Serie Al, den Co-Moderator der Show, in der nicht alles so lief, wie geplant.

Mit acht Staffeln war die Serie in den USA ein Hit und machte Allen zum Star, er erhielt unter anderem einen Golden Globe als bester Comedy-Darsteller und lieh später bis 2019 im »Toy Story«-Franchise Buzz Lightyear seine Stimme. Und auch für Schauspielerin Pamela Anderson lancierte die Serie ihre Karriere. Karn hingegen spielte zuletzt in der von der Kritik gelobten Hulu-Comedyserie »PEN15« mit.