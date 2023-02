Bei der Versteigerung einer Zeichnung des Comiczeichners Hergé ist am Freitag in Paris die Rekordsumme von rund 2,16 Millionen Euro erzielt worden. Das Titelblatt für den Comic »Tim und Struppi in Amerika« habe damit einen »Weltrekord für eine Originalzeichnung von Hergé in Schwarz-Weiß« erzielt, erklärte das Auktionshaus Artcurial bei der Bekanntgabe des Erlöses.