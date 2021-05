Andreas Borcholte über sein Freizeittipps Wer hat schon noch ein Tape-Deck? (Na gut, ich)

Was tun am Wochenende bei durchwachsenem Mai-Wetter? Kultur-Autor Andreas Borcholte beamt sich aus Berlin nach New York City, kapiert endlich die Pet Shop Boys und schaut Kaley Cuoco beim Wodkatrinken zu.