Hardy besitzt nach Medienberichten den blauen Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu. Schon im August gewann der Schauspieler einen Jiu-Jitsu-Wettbewerb in Wolverhampton, ausgerichtet von der Wohltätigkeitsorganisation REORG, für die sich Hardy engagiert und die Jiu-Jitsu-Unterricht an Menschen mit Posttraumatischer Belastungsstörung und Depressionen vermitteln will.