»Leopoldstadt« hatte seine Weltpremiere im Januar 2020 im Londoner West End, wo es aber unter der Coronapandemie litt. Am Broadway eröffnete es im Oktober 2022 und bekam ausgezeichnete Kritiken. Eine deutschsprachige Fassung wurde erstmals am 28. April 2022 aufgeführt – natürlich in Wien, im Theater in der Josefstadt.

Die Trophäe für das beste Musical erhielt die Komödie »Kimberly Akimbo« von Autor David Lindsay-Abaire und Komponistin Jeanine Tesori. Das Stück handelt von einer einsamen aber aufgeweckten Teenagerin in New Jersey, die wegen einer Krankheit aussieht wie eine alte Dame.

LGBTQ-Geschichte wurde geschrieben

Zwei Preisträger schrieben unterdessen LGBTQ-Geschichte: J. Harrison Ghee wurde als bester Musical-Hauptdarsteller in »Some Like It Hot« ausgezeichnet. Alex Newell erhielt den Award als bester Musical-Nebendarsteller in »Shucked«. Die Künstler sind die ersten Tony-Gewinner, die sich zum Zeitpunkt ihrer Auszeichnung offen als nichtbinär bezeichnen.