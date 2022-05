Am Startwochenende des Films von Regisseur Joseph Kosinski durchbrach »Top Gun: Maverick« nicht nur auf den Leinwänden die Schallmauer: Er spielte auch eine hohe Summe an den Kinokassen ein: 248 Millionen US-Dollar in rund 62 Kinomärkten, davon allein 124 Millionen Dollar in den USA. Dies meldet der Branchendienst »Deadline« .