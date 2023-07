Natürlich hat Simone das nie so gesagt. Und warum hat sie das nicht gesagt? Warum erschien es so lange so wenig notwendig, über Männlichkeit*en nachzudenken, dass meine Studenten mich in Gender-Studies-Seminaren verständnislos anschauen, wenn ich sie nach den Gendererwartungen frage, mit denen sie aufgewachsen sind? Nach dem Motto: »Geschlecht? Dafür ist meine Freundin zuständig!« Dabei sind diese jungen Männer ja keineswegs gleichgültig für die Auswirkungen von Sex und Gender und allem, was dazugehört, schließlich haben sie ein Studienfach ausgewählt, in dem sie sich explizit mit Geschlecht auseinandersetzen. Nur eben nicht mit ihrem eigenen. Es sei denn, als Mitverursacher der Misere, in der wir alle stecken. Stichwort: toxische Männlichkeit.

Interessanterweise wurde der Begriff ursprünglich von dem Psychologen Shepherd Bliss geprägt, um die Effekte von »männlicher« Sozialisation auf Männer zu beschreiben, analog zu den Effekten von »weiblicher« Sozialisation auf Frauen. Verzeiht meine binäre Sprache: Sobald wir über Geschlecht sprechen, bestärken wir damit die Vorstellung von zwei merkwürdig voneinander abgegrenzten Geschlechtern, die sich umkreisen wie Planeten. (Ja, das war eine Mars-und-Venus-Anspielung.) Jeder Text zum Thema, so auch dieser, aktiviert unser sexistisches Wissen. Und zugleich müssen wir nun einmal sprechen und schreiben und lesen, um eben das zu dekonstruieren. Es bleibt komplex.

Zurück zur ursprünglichen Bedeutung von toxischer Männlichkeit: Bliss ging es darum zu untersuchen, wie Jungen in die sogenannte man-box gepresst werden, was dieser Prozess mit ihnen macht und wie sich das wiederum auf ihr Verhältnis zu den Menschen um sie herum auswirkt. Es ist bezeichnend, dass der Begriff inzwischen nahezu nur noch dafür verwendet wird, wie sich das auf Frauen, die mit den Männern in der man-box interagieren, auswirkt – negativ, versteht sich. Und mit Männlichkeit ist hier nicht irgendeine Form von Männlichkeit gemeint, sondern jene, »die sich nicht nur als Gegensatz zu Weiblichkeit definiert, sondern als inhärent überlegen, und ihre Stärke aus der Dominanz über die ›Schwäche‹ von Frauen bezieht, und in diesem Prozess Männer erzeugt, die die Macht von Frauen gerne und bewusst untergraben«.