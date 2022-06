Teil des transfeindlichen Anschürens im Rahmen einer moralischen Panik ist das willentliche Vermengen der Kategorien Geschlecht und Sexualität, um die Geschlechtsidentität in die Nähe eines angeblich amoralischen Verhaltens rücken zu können. Dass das Gesetz »Transexuellegesetz« hieß, hat da nicht unbedingt geholfen.

Dementsprechend entstand in Deutschland, aber auch in den USA, das beliebte Narrativ, dass Kinder, die über Geschlechtsidentität aufgeklärt werden, »frühsexualisiert« werden. Da wird eine Ausgabe der »Sendung mit der Maus«, die über trans Personen aufklärt, als Indoktrination bezeichnet und in einem Atemzug mit Videos über Analgruppensex in Verbindung gebracht. Hier wird alles vermischt, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Sexualverhalten, eine evozierte Idee von Promiskuität. Die Unterstellung, das Sprechen und Informieren über trans Personen, das schlichte Sichtbarmachen, erzeuge eine Art gedankliche Ansteckung, dämonisiert eine Gruppe von Menschen – die ohnehin Opfer von Hass und Diskriminierung sind – so lange bis das trans Sein an sich eine moralische Bedrohlichkeit bekommt.