Dann brachte sie ein erstes Flugblatt von München nach Hamburg, berichtete Freunden von den Bemühungen, das Regime zu schwächen – und wurde so ein wichtiges Verbindungsglied zwischen den Weiße-Rose-Gruppen der beiden Städte. 1942 kaufte sie gemeinsam mit Sophie Scholl Papier und Umschläge, um weitere Flugblätter herstellen zu können, außerdem versuchte sie, einen Vervielfältigungsapparat zu organisieren. Jede einzelne Aktion für sich genommen brachte sie in Lebensgefahr.

Als die Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 beim Verteilen der Flugblätter an der Münchner Universität festgenommen und zum Tode durch das Fallbeil verurteilt wurden, geriet auch Lafrenz ins Visier der Gestapo. Sie wurde verhaftet und vom Volksgerichtshof im April des gleichen Jahres wegen »Mitwisserschaft« zu einem Jahr Haft verurteilt. Kurz nach ihrer Freilassung kam es zu einer erneuten Verhaftung, sie saß ein paar Monate in Gestapohaft in Hamburg-Fuhlsbüttel, dann wurde sie ins Frauenzuchthaus Cottbus überstellt. Dort waren auch andere Hamburgerinnen inhaftiert, darunter ihre alte Lehrerin Stahl.