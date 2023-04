Carlsons letzte Sendung war am 21. April, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. »Fox News Tonight« werde ab sofort von wechselnden Fox-News-Moderatoren geführt, bis ein Nachfolger von Tucker Carlson ausgewählt sei. »Wir danken ihm für seine Dienste für den Sender als Moderator und davor als Mitarbeiter«, heißt es in der Mitteilung. Warum die Zusammenarbeit mit Carlson beendet wurde, ließ der Sender in der Erklärung offen.