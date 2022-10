Umfragewerte auf Tiefstand

»Wir, die Journalisten, warnen sowohl die Abgeordneten als auch die Bevölkerung noch einmal im Rahmen unserer Verantwortung für die Gesellschaft«, hieß es in der Erklärung. Wenn das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form in Kraft trete, »werden die Presse-, Meinungs- und Redefreiheit in unserem Land unter großen Druck und in Bedrängnis geraten«, warnten die Verbände.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der Kritiker seit Langem mundtot zu machen versucht, will sich im kommenden Jahr im Amt bestätigen lassen. Es dürfte für ihn die schwierigste Wahl seit Beginn seiner Amtszeit vor fast zwei Jahrzehnten werden. Die Umfragewerte seiner Regierungspartei sind wegen einer galoppierenden Inflation und einer Währungskrise auf einem historischen Tief.