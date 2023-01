Momentan steht Netflix extrem unter Druck. Der Unterhaltungskonzern bringt im Serienbereich kaum noch globale Mega-Hits heraus, während Amazon Prime unlängst ein Rekordbudget in die Serienfortführung der »Herr der Ringe«-Saga gesteckt hat. Disney+ wiederum kann den Markt mit Marvel-Epen und »Avatar«-Sequels bis ins nächste Jahrzehnt fluten. Und der gerade in Deutschland gestartete Dienst Paramount+ verfügt über die Markenrechte an »Star Trek«, was ihm ebenfalls Streaming-Blockbuster garantiert.