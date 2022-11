Für Studiocanal will der US-Künstler die Graphic Novel »Corto Maltese« von Hugo Pratt in sechs einstündigen Teilen aufbereiten. Der Titelheld ist ein Abenteurer und Ganove, der in einer Fantasiewelt des frühen 20. Jahrhunderts auf einige der einflussreichsten Figuren der Literatur- und Zeitgeschichte trifft und dabei in skurrile Landschaften und Meere abtaucht.