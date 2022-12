Marina und ihr Mann residieren mit ihren Kindern nicht etwa in einer Villa, sondern wohnen in einer engen Mietwohnung in Moskau. Alltagssorgen plagen sie rund um die Uhr, und das Baby in ihrem Bauch kommt aller Wahrscheinlichkeit nach behindert zur Welt. Dann wird auch noch eine ihrer Prostituierten getötet, Marina muss sowohl die Leiche verschwinden lassen als auch den Täter ausfindig machen. »Eine ganz gewöhnliche Frau« zeigt eine Gesellschaft am Rand der Erschöpfung, in der man sich brutal durchsetzen muss, um wenigstens ein kleines Stück vom Glück abzubekommen. Aber das rückt mit jeder Lüge in weitere Ferne. Ein seltener Einblick in russische Lebens- und Gefühlswelten, die das Land nah heranholt und doch fremd erscheinen lässt.