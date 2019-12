Action-Gurke "6 Underground" bei Netflix Im Kaputtmachen ganz groß

Die Dialoge des Films passen auf die zwei Seiten eines Bierdeckels, der offenbar immer wieder umgedreht wird - nur das kann die vielen Wiederholungen erklären. Die Explosionen haben natürlich Abermillionen Dollar gekostet. Der Bodycount, die Anzahl von guten und bösen Figuren, deren Ableben zu beklagen ist, entspricht dem einer mittleren Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Der Actionthriller "6 Underground" spielt aber in der Gegenwart und läuft auf Netflix. Er erzählt, wie die Helden mehrmals verkünden, vom Versuch, "die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln". Tatsächlich zeigt er die Welt entschieden als einen bescheuerten Ort.

Der Schauspieler Ryan Reynolds spielt einen US-amerikanischen Milliardär, der sich einen Trupp aus zwei Söldnerinnen und drei Söldnern zusammenstellt, um mit ihnen gemeinsam die Welt von ihren gemeinsten Schurken zu befreien - per Mord und Totschlag. Beim ersten Einsatz des Teams, das der Milliardär unter dem Aliasnamen "One" anführt, ist die italienische Stadt Florenz der Schauplatz von Ballereien, Verfolgungsjagden und einer irrwitzigen Zerstörungsorgie. Später wird in den oberen Etagen eines Wolkenkratzers in Hongkong ein Swimmingpool zerschossen und eine fiktive, irgendwo südlich von Russland angesiedelte Stadt namens Tyros praktisch komplett in Schutt und Asche gelegt.

Man sieht die Helden mit einem herausgerissenen menschlichen Auge hantieren. Man blickt auf einen angeblich von Blendgranaten zermatschten menschlichen Schädel. Man staunt über immer wieder aus sehr großer Höhe auf den Erdboden geschleuderte Körper. Die beiden heterosexuell Verliebten aus dem Söldnerteam, gespielt von Mélanie Laurent und Manuel Garcia-Rulfo, haben zwischendurch mitten im Kugelhagel auch mal Sex.

Der Regisseur Michael Bay ist ein 54-jähriger Haudegen des US-amerikanischen Actionkinos und verantwortlich für vergleichsweise feinsinnige Werke wie "Teenage Mutant Ninja Turtle" und "Transformers 3". In "6 Underground" reiht er auf brutalstmögliche Weise Killerspieleffekte und Sparwitze aneinander. Hemmungslos kombiniert er die Krawallbegeisterung aus den Kinohits der "Fast & Furious"-Reihe mit dem blutigen Klamauk der "Deadpool"-Filme, in denen sein Hauptdarsteller Reynolds auftrumpfte. Mit einem mitunter bewunderungswürdigen WiIlen zur Abstraktion reiht Bay Gewaltakt an Blutbad - und zeigt unter anderem perfide detailgenau, wie eine der Heldinnen ihrer Kampfgenossin eine Kugel aus den Eingeweiden pult. Cineasten und Genrefreaks finden derlei Virtuosenbeweise im Schlächterhandwerk vermutlich grandios.

Vielleicht noch außergewöhnlicher allerdings ist die geradezu demonstrative intellektuelle und schauspielerische Schlichtheit dieses Films, der sich nicht nur allen Erholungspausen zwischen den Actionszenen, sondern auch jedem Anflug von Charakterzeichnung verweigert. Netflix hat Bay offensichtlich angeheuert, damit er mit einem Budget von angeblich 150 Millionen Dollar spektakulär kaputtmacht, was auf Bildschirmen und Fernsehern nur spektakulär kaputtzumachen ist - auch wenn die nun mal kleiner sind als Kinoleinwände. Dabei wird der Killerirrsinn von "6 Underground" mit einer Ausrufung der Selbstjustiz als letztmöglichem Mittel zur Rettung des Planeten gerechtfertigt, die durch keinerlei Ideologie unterfüttert ist.

Natürlich metzelt auch ein Weltretter alter Schule wie James Bond die Schurken der Menschheit, aber Bonds Lizenz zum Töten ist eine Leihgabe des Geheimdiensts und der Chefs einer demokratisch legitimierten Regierung. In "6 Underground" bestimmt über Gut und Böse nur der Herr des Geldes. In einer Szene schauen der Milliardär "One" und seine Mördertruppe aus einem Hubschrauber mit feuchten Augen auf hungernde Flüchtlingskinder, schwerstverletzte Diktatorenopfer und ein paar Hilfsfahrzeuge mit Uno-Emblemen, um sich neu fürs Abschlachten ihrer selbstgewählten Gegner zu motivieren.

Ihre Selbstermächtigung fußt auf ihrer Unsichtbarkeit für den Rest der Menschheit, sie seien "Geister", heißt es wiederholt. "An keinen von uns wird man sich erinnern. An das, was jetzt passiert, schon", behauptet der Anführer der "6 Underground"-Todesschwadron. "Lasst uns die Welt verändern!"

Und so erzählt dieser Film, der den Netflix-Kunden als betont augenzwinkerndes Unterhaltungskunstwerk serviert wird, in Wahrheit von reinem Horror.

Auf Netflix.