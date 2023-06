»Aktenzeichen XY« mit Nancy Faeser Eingeseift vom Chatchinesen

Sie setzen sich im Studio auf Ihren angewiesenen Platz in der Expertenkulisse und sehen sich den ersten Einspielfilm an. Ein »sportlicher Ingenieur« verliebt sich erst in seine chinesische Arbeitskollegin, die ihm in der Mittagspause natürlich zeigt, wie man sachgemäß mit Essstäbchen hantiert, denn worüber sollte man auch sonst mit einer chinesischen Kollegin reden. Als die Kollegin irgendwann kündigt und die Firma verlässt, fragt er sie selbstverständlich nicht nach ihrer Telefonnummer, obwohl sie ihn auch durchaus zu mögen scheint, sondern meldet sich bei einem chinesischen Chatportal an, wo er sich rasant von einer Betrügerin mit dem kaum auffälligen Betrügerinnennamen Yushi Yang einseifen lässt. Die gemeine YY lockt den Ingenieur in einen Bitcoin-Trading-Scam, auch ein Videochat bei dubiosen Lichtverhältnissen lässt ihn nicht misstrauisch werden, was aber verständlich ist, weil er zwischendurch immer wieder seinen Hund fragt, ob der denkt, dass die Sache hasenrein ist, und der Hund, in Bitcoin- und Beziehungsbelangen nicht der hellste, bellt jedes Mal trottelig sein Okay. Lassie dreht sich im Grabe um, und zack, hat Herrchen sein ganzes Erspartes versemmelt.