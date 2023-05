Dunja Hayali verabschiedet sich vom »Aktuellen Sportstudio«. Die 48 Jahre alte Journalistin moderiert am Samstag letztmals den Sport-Klassiker. Seit August 2018 war sie bisher 40 Mal im Einsatz.

»Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen…«, schrieb Hayali in den sozialen Medien. »Aber drei Sendungen sind – aus unterschiedlichen Gründen – eine zu viel, jedenfalls für mich«.