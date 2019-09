Action-Dauerbrenner bei RTL Pia Stutzenstein wird erste Kommissarin bei "Alarm für Cobra 11"

Am Ende dieser Staffel "Alarm für Cobra 11" bliebe nichts mehr so, wie es mal war, kündigte RTL schon vor einigen Wochen an. Und versprach: "Die Cobra häutet sich!" Nun ist klar, was mit den kryptischen Formulierungen gemeint war: Der neue wichtige Part an der Seite von Erdogan Atalay wird erstmals eine Frau. Pia Stutzenstein werde ab der 36. Staffel das Team der Autobahnpolizisten verstärken, verkündete der Sender. Sie wird die Nachfolge von Daniel Roesner antreten, der nach vier Jahren aus der Serie scheiden wird.

"Cobra 11 kenne ich seit meiner Kindheit", sagte Stutzenstein laut einer RTL-Mitteilung vom Mittwoch. "Umso mehr freue ich mich, Teil davon zu werden - und dass ich als erste Frau an Edogans Seite spiele, übertrifft nochmal alles." Stutzenstein absolvierte eine Schauspielausbildung an der Theaterakademie Köln. Die 30-Jährige war kürzlich in einer Folge von "Das Traumschiff", in Marco Kreuzpaintners Kinofilm "Der Fall Collini" sowie in der Sat.1-Serie "Einstein" mit Ex-"Cobra 11"-Polizist Tom Beck zu sehen.

Mit Stutzenstein habe man eine Frau gefunden, die eine unglaubliche Natürlichkeit ausstrahle und Action könne, schwärmt "Alarm für Cobra 11"-Veteran Erdogan Atalay. Seit 1996 ist er als Semir Gerkhan das Gesicht der Autobahncops. "Wir haben viele Jahre das 'Buddy-Team' erzählt, nun ist der richtige Zeitpunkt für eine Partnerin", sagt Atalay. In dieser Woche haben die Dreharbeiten zur gemeinsamen Staffel begonnen.