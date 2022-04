Kylie Minogue und Jean Paul Gaultier waren schon da, nun kommt auch die Mutter von Tesla-Gründer Elon Musk. Maye Musk wird in der »Germany's Next Topmodel«-Folge an diesem Donnerstag zu sehen sein, wie der Sender ProSieben mitteilte. Die 73-Jährige soll den Nachwuchsmodels Tipps für den Laufsteg geben. Die gebürtige Kanadierin Musk zählt laut ProSieben zu den »angesagtesten Models weltweit«.