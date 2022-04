Der US-Ableger des »Eurovision Song Contest« (ESC) leidet unter schlechten Quoten. Nachdem zum Start noch knapp drei Millionen Menschen zugesehen hatten, waren es am Montag beim großen Sender NBC in der letzten von fünf Vorrunden nur noch rund 1,5 Millionen. Zur gleichen Zeit sahen bei der Konkurrenz von ABC mit etwa 5,6 Millionen Zuschauern fast viermal so viele Menschen die Castingshow »American Idol«, also die US-Ausgabe von »Deutschland sucht den Superstar«.