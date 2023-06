Samanthas Rückkehr zu »Sex and the City« Kim Cattrall soll Szene ohne Kontakt zu Kolleginnen gedreht haben

Kim Cattrall schloss eigentlich ihre Rückkehr aus

Das Zitat ähnelt dem von Kim Cattrall, als sie in einem Interview mit »Variety« im vergangenen Jahr sagte, sie sei nicht gefragt worden, ob sie in der Spin-off-Serie mitspielen wolle. »Ich habe davon genau wie alle anderen erfahren – via Social Media«, sagte sie.

Cattrall hatte nach dem zweiten »Sex and the City«-Film mehrfach öffentlich betont, dass sie nicht Teil eines potenziellen dritten Films sein werde und hatte zudem gegen ihre Kolleginnen ausgeteilt. Man sei nie befreundet gewesen, sagte sie. Und Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker »hätte wirklich netter sein können«, so Cattrall in einem Gespräch mit Piers Morgan . »Ich weiß nicht, was ihr Problem ist.«