Die Moderatorin selbst äußerte ihre Freude darauf, »die Expertise unserer herausragenden und preisgekrönten Recherche- und Satireredaktionen künftig in dieser neuen Sendung zusammenzuführen«. Das klingt ein wenig danach, als habe die ARD mit Reschke die Antwort auf Jan Böhmermann gefunden, nach der Insidern zufolge schon länger gesucht worden war: Das »ZDF Magazin Royale« präsentiert häufig Recherchen in satirischer Form. Eine NDR-Sprecherin dazu: »Anja Reschke ist Anja Reschke«. Deren Antrieb für die neue Show ist es in Reschkes eigenen Worten, neue Wege zu finden, »um dem Publikum die Themen, die eine Gesellschaft für freien Diskurs, für eine lebendige Demokratie braucht, interessant oder eben auch unterhaltsam zu vermitteln.«