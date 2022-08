Heute werde sie erstmals die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen, teilte der Sender mit. Auch an den drei folgenden Tagen werde sie zusammen mit Gundula Gause das »heute-journal« präsentieren.

Gellinek tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Bettina Schausten als Hauptredaktionsleiterin Aktuelles und stellvertretende Chefredakteurin des ZDF an. Schausten wird Chefredakteurin und Nachfolgerin von Peter Frey, der in den Ruhestand geht. Seit 2015 ist Gellinek Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel. Sie berichtet seit rund 30 Jahren für den Sender.