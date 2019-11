Wer diesen Text liest, tut das heute schon mit technischer Unterstützung von Huawei. Die Frage, ob einem Unternehmen zu vertrauen ist, das gesetzlich zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Geheimdienst verpflichtet ist, stellt sich dennoch mit neuer Dringlichkeit. Es geht um den Ausbau des 5G-Netzes und damit die digitale Zukunft unseres Landes. Mit technischer Unterstützung einer digitalen Diktatur?

Kurioserweise war bei Anne Will niemand eingeladen, der sich wirklich mit dieser Technik auskennt. Und so debattieren der Wirtschaftsminister (Peter Altmaier, CDU), eine liberale Politikerin ( Linda Teuteberg, FDP), eine Menschenrechtsexpertin (Margarete Bause, Grüne), eine Sinologin (Kristin Shi-Kupfer), ein Lobbyist für die Industrie (Peter Kempf, BDI) und ein kritischer Journalist (Georg Mascolo) die rein politischen Aspekte der Frage: "Kann man China vertrauen?"

Ins Schwimmen gerät sogleich Peter Altmaier, der die Vertrauensfrage nach Huawei "nicht generell" beantworten kann. Dergleichen könne man "in einer Marktwirtschaft" und nicht zu jedem Zeitpunkt sagen. Also heute so, morgen vielleicht so.

Als die USA spioniert haben hat auch niemand nach Boykott gerufen

Aus der Meinung, chinesische Unternehmen seien "generell nicht vertrauenswürdig", ergebe sich "ein Riesenproblem". Wegen der Geschäfte, die mit diesen Unternehmen gemacht werden. Ein logischer Zirkelschluss, der nicht Altmaiers einzige Meisterleistung an diesem Abend bleiben wird.

"Es muss nachprüfbar sichergestellt sein, dass der chinesische Staat keinen Einfluss nimmt und es muss jedes einzelne Bauteil zertifiziert werden, dass es nicht in irgendeiner Weise manipuliert worden ist." @peteraltmaier bei #AnneWill #China #Huawei pic.twitter.com/siYx147L0T — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) November 24, 2019

Ihm zur Seite springt Kempf mit dem philosophischen Hinweis, dass absolute Sicherheit ohnehin illusorisch sei: "Die grüne Ampel ist alles andere als eine Sicherheit in der analogen Welt!". In Anspielung auf die US-Handelspolitik gegenüber China fügt er hinzu: "Warum ein Technologieanbieter plötzlich weniger gefährlich sein soll, wenn ich mehr Sojabohnen in sein Land liefern darf, das entzieht sich mir technologisch völlig".

Den von Kempf nur maliziös angedeuteten Widerspruch rundet Altmaier zu klassischem Whataboutismus: "Damals in der NSA-Affäre haben wir auch keinen Boykott verhängt. Auch die USA verlangen, dass Firmen Information zur Terrorismusbekämpfung mitteilen." Gerade so, als bestünde kein Unterschied zwischen Rechtsstaat und Diktatur.

Huawei eingebettet in das Unrechtsregime

Margarete Bause weist denn auch darauf hin, dass in den USA gegen Rechtsbruch geklagt werden kann - in China eher weniger. Das Land exportiere nicht nur seine Waren, sondern auch seine Ideologie. Und Kristin Shi-Kupfer ergänzt, man müsse sich "den Rechtskontext" der betreffenden Unternehmen anschauen. Und Huawei sei, nicht nur bei Repressalien gegen die Uiguren in China, nun einmal "in ein Unrechtsregime eingebettet ist".

Ein Unrechtsregime freilich mit technologischer Überlegenheit in der Telekommunikation - was, so Kempf, auch die angeblichen Sicherheitsbedenken der USA erkläre. Wir hätten es hier "mit einem Machtkampf zwischen der transatlantischen und der chinesischen" Welt zu tun, wobei es diesseits des Atlantiks mit einer konkurrenzfähigen IT-Branche nicht sonderlich weit her ist.

Altmaier würde das gerne ändern. Gefragt sei ein europäischer Kraftakt nach Vorbild der alten Industrien, also ein "digitaler Airbus" (Kempf) - oder zumindest strenge rechtliche Rahmenbedingungen. Linda Teuteberg ergänzt, Europa müsse "sicherheitspolitisch erwachsen werden".

"Wir brauchen kein Sondergesetz für #Huawei. Aber es ist absehbar, dass ein Unternehmen, das so den Einflussnahmen des chinesischen Staates unterliegt, die strengen Sicherheitskriterien nicht erfüllen kann." @LindaTeuteberg bei #AnneWill #China pic.twitter.com/KAiCQu3S1s — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) November 24, 2019

Schon mal nach Freunden für die Post-Xi-Ära suchen

Georg Mascolo bemängelt, die ganze Debatte sei "im Grunde überfällig". Um "Ärger mit den Chinesen zu vermeiden", werde es ohnehin keinen "öffentlichen deklamatorischen Akt" in dieser Sache geben. Optimistisch ist er nicht, was Bemühungen zu einer europäischen oder wenigstens deutschen Digitalsouveränität betrifft: "Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage: Ich glaube es erst, wenn ich's sehe. Und ich würd's jetzt gerne sehen".

"Es gehört zu den Versäumnissen, dass wir diese Diskussion nicht viel früher geführt haben", sagt Georg Mascolo bei #AnneWill über die Sicherheitsdebatte um #Huawei. #China pic.twitter.com/V2vKQnz83J — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) November 24, 2019

Mit Blick auf die kürzlich geleakten "China Cables" über die massenhafte Internierung und Überwachung von Uiguren weist Shi-Kupfer auf die ermunternde Tatsache hin, dass diese Dokumente überhaupt geleakt sind - offenbar aus dem Inneren des Systems. Ein Zeichen für innenpolitische Machtkämpfe. Nun gelte es, in China nach Verbündeten "für die Zeit nach Xi Jinping" zu suchen.

Wenn es soweit ist, wird sich vielleicht auch eine vertrauenswürdige Firma für unsere kritischen Infrastrukturen finden. Dereinst, beim Ausbau des 6G-Netzes.