Parteivorsitzenden-Karussell bei Anne Will: Nachdem letzte Woche die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Interimschefin Malu Dreyer zu Gast waren, diskutierten diesmal CSU-Chef Markus Söder, die frisch bestätigte Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und FDP-Chef Christian Lindner zum Thema "Zwischen Konjunkturflaute und Klimaschutz - wie sicher ist Deutschlands Wohlstand?". Einzige Nicht-Politikerin der Runde war die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Die Tonlage des Abends: Auf frotzelige Weise konstruktiv - nicht unangenehm nach dem teils krawalligen jüngsten Illner-Talk über Verrohung im Internet. "Kannst sofort deinen Punkt machen", wehrte etwa Christian Lindner eine Unterbrechung durch Markus Söder ab, den wiederum Anne Will wegen seines "selbstlosen Einsatzes für die Bienen" ironisch als "Ehrenvorsitzenden der Grünen" titulierte, woraufhin Annalena Baerbock ihm einen Mitgliedsantrag anbot. Die unterschiedlichen Standpunkte wurden dennoch deutlich.

.@ABaerbock fordert eine Investitionspflicht in Deutschland. "Wir sind kurz vor einer Rezession. Wir bräuchten einen neuen Schub für Investitionen." #AnneWill pic.twitter.com/VJJwFTQBHg — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) November 17, 2019

Die Schuldenbremsen-Kontroverse: Nach dem Parteitagsbeschluss der Grünen, die Schuldenbremse zu lockern, was wegen des stagnierenden Wachstums zuletzt auch zwei der fünf Wirtschaftsweisen gefordert hatten, brachte Anne Will das Thema aufs Tapet. Klar dagegen äußerte sich Christian Lindner. Schließlich werde staatlich bereitgestelltes Geld für Investitionen oft gar nicht abgerufen, 40 Milliarden Euro befänden sich noch in der Rücklage. Statt neuer Schulden seien beschleunigte Planungsverfahren nötig. Ähnlich sah es Söder, der lieber Unternehmenssteuern senken und Bürokratie abbauen wollte, um die Wachstumskräfte zu steigern. Baerbock verwies darauf, dass die Grünen die Schuldenbremse nur "im Rahmen der europäischen Stabilitätskriterien lockern" wollten. Claudia Kemfert sprach sich stattdessen entschieden für staatliche Anschub-Investitionen "in Zukunftsmärkte" aus, dann werde der Markt schon folgen.

Verbot fossiler Verbrennungsmotoren: Während nach Plänen der Grünen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden sollen, warnte der bayerische Ministerpräsident vor einem "Kleinkrieg" gegen das Auto. Baerbock verteidigte den Parteitagsbeschluss: Es gehe bei dieser "klaren Ansage" auch um "Planungssicherheit" für die Wirtschaft, darum, dass die Firmen wissen sollten, in welche Richtung sich Investitionen lohnten. "Das wird viele tausend Arbeitsplätze kosten", prophezeite dagegen Lindner und warb dafür, synthetische Kraftstoffe zu fördern. Schließlich gebe es Verbrennungsmotoren, die sich mit Wasserstoff klimaneutral betreiben ließen. Wo dieser Wasserstoff denn herkommen solle, wandte Claudia Kemfert ein, aus Ökostrom? Im Pkw-Bereich sei die Methode "noch nicht wirtschaftlich", pflichtete ihr Baerbock bei. Söder indes gab den drolligen Schlichter: "Es sind ganz großartige Politiker hier im Raum, also gute, aber welche Technik sich am Weltmarkt durchsetzt, entscheiden nicht wir."

"Ich wünsche mir, dass wir mit Innovationen die zukünftige #Mobilität organisieren, aber nicht diesen Kleinkrieg gegen das Auto führen. Denn ohne Auto wird es für Deutschland ehrlich schwierig", sagt @Markus_Soeder bei #AnneWill. pic.twitter.com/0eiBhC0yno — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) November 17, 2019

Die Überraschung des Abends: Er sei übrigens "gar nicht prinzipiell gegen Verbote", ließ Christian Lindner aufhorchen, zum Beispiel sei er für ein Verbot des Kükenschredderns. Im Falle des CO2-Ausstoßes aber beharrte er dann doch auf der reinen "Der Markt wird's regeln"-Lehre: Er befürworte zwar eine Obergrenze - dann aber müssten mündige Verbraucher und Unternehmer die Wege dahin suchen.

Die Autarkie-Diskussion des Abends: Es sei "eine Lebenslüge", zu glauben, "dass Deutschland energieautark sein könnte", stellte Lindner fest, woraufhin ihm Baerbock und Kemfert entgegenriefen, das glaube doch gar keiner. "Sie stellen Pappkameraden auf", warf ihm Baerbock vor, natürlich müsse man "den europäischen Energiemarkt gemeinsam denken". Warum also dann nicht "eine Infrastruktur für grünen Wasserstoff aus Südeuropa schaffen?", warf Lindner ein. Da witterte Söder die Gefahr einer Doppelmoral: in Deutschland auf sauberen Strom zu setzen, aber dann welchen dazuzukaufen, von dem man nicht wisse, wo er herkomme - vielleicht gar aus einem Ölheizkraftwerk aus Polen?

Die Windkraft-Debatte des Abends: Im letzten Drittel der Sendung ging es um Windkraft - auch anlässlich des aktuellen Gesetzentwurfs von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, demzufolge der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern 1000 Meter betragen muss. Hierzu war ein Windpark-Betreiber als Betroffener geladen, der den Entwurf als "reine Katastrophe" bezeichnete, besonders im zersiedelten Schleswig-Holstein. Als Anne Will die Grünen-Chefin dazu fragte, dass ja auch die Brandenburger Grünen für den Abstand gestimmt hätten, geriet Baerbock kurz ins Schlingern, fing sich aber wieder: Es sei ein "kleiner feiner Unterschied", dass die 1000-Meter-Regel nicht für Gehöfte, sondern nur für Dörfer und Städte gelten dürfe. Da müsse der Altmaier-Entwurf korrigiert werden. Markus Söder dagegen wollte sich auf diese Debatte nicht recht einlassen und führte die bayerische Topografie an: "Wir haben Berg und Tal, bei uns pfeift der Wind nicht so gut durch." Dafür scheine in Bayern mehr die Sonne, weshalb die Photovoltaik eine wichtigere Rolle spiele.

"Es macht keinen Sinn, überall neue Windparks zu bauen, wenn die Energie nicht genutzt, nicht transportiert, nicht gespeichert werden kann." @c_lindner bei #AnneWill #Windenergie pic.twitter.com/F9Sf7Bqgb6 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) November 17, 2019

Der Regie-Hinweis des Abends: "Wir halten fest: Wir sind mitten in einer Spezialdiskussion über Windkraft", stellte ein sichtlich genervter FDP-Chef fest, diesen "Regie-Hinweis" erlaube er sich mal. Lindner, der lieber weiter über Autos geredet hätte, ging dann hart mit der Windkraft ins Gericht: Es werde "in großem Umfang Geisterstrom produziert", der gar nicht genutzt werde, weil Leitungen und Speicher fehlten. "Die windstille Nacht ist ein gewisses Problem", assistierte ihm Markus Söder, was Lindner aufnahm: Die "Dunkelflaute" sei ein "Riesenproblem". Anne Will fand dann trotzdem einen versöhnlichen Abschluss: "Wir haben heute sehr schöne Wörter gelernt."