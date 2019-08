In der ersten "Anne Will"-Sendung nach der Sommerpause ging es um die geplante teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2021. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping, FDP-Chef Christian Lindner und die Journalistin Elisabeth Niejahr waren als Gäste geladen - und Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister von der SPD. Was Anne Will die Gelegenheit bot, ihn auf ein ganz anderes Thema anzusprechen: seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz.

Der Rückblick: Anfang Juni hatte Scholz, zu Gast bei Will, noch ausgeschlossen, Parteichef zu werden. "Es wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht", hatte er gesagt. Alle möglichen Ämter an sich zu binden - "das geht schief." Also sprach Anne Will nun: "Herr Scholz, was gilt Ihr Wort noch?"

Die Neubewertung: Scholz hatte sich gut überlegt, was er sagen wollte, das merkte man. Er formulierte wie mit dem Rotstift, als würde er seine Aussagen quasi in Echtzeit zur Veröffentlichung freigeben. Fettnäpfchen umschiffte er großräumig. Seine Antwort, unter dem Strich: "Ich habe meine Meinung unterdessen geändert." Und das aus zwei Gründen: "Der wichtigste Grund ist die SPD." Er könne "nicht ertragen, wenn schlecht über die SPD geredet wird". Wie er darauf kommt, dass im Juni noch wesentlich besser über sie geredet wurde, blieb freilich sein Geheimnis. Sein zweiter Punkt war überzeugender: Die Situation habe sich dadurch verändert, dass er den Parteivorsitz nicht alleine übernehmen müsste, sondern sich der Aufgabe "zusammen mit Klara Geywitz" also im Zweiergespann stellen könne. "Zusammen mit Klara Geywitz" - diesen Einschub nutzte er unermüdlich.

"Das fände ich absurd", sagt @OlafScholz bei #AnneWill auf die Frage, ob er im Falle seiner Wahl zum #SPD-Parteivorsitzenden sein Amt als Bundesfinanzminister niederlegen werde. pic.twitter.com/iWCgz4sbki — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) August 25, 2019

Die Entrümpelung: Ach so, das Sendungsthema! Nach mehr als zehn Minuten meldete sich, fast schüchtern, FDP-Chef Lindner zu Wort: Ob man wohl auch einmal über Inhalte sprechen könne? Gute Idee, einerseits. Andererseits auch wieder nicht. Denn nicht in der folgenden Diskussion über den Soli, sondern im Gespräch darüber, wie Scholz' "Neubewertung" zu beurteilen sei, ergab sich die Möglichkeit, das Reden und Denken über Politik zu entrümpeln und es dadurch etwas voranzubringen. Will kommentierte, Neubewertungen finde sie eigentlich gut. Und Elisabeth Niejahr von der Wirtschaftswoche befand, es sei immer "schwierig, wenn Politiker ihre Entscheidungen revidieren", aber man könne sie auch nicht auf ewig "auf eine Aussage verpflichten". Schön. Man hätte hier ja auch verdrossen irgendeinen Mist über Politikerlügen erzählen können.

Die entscheidende Frage für die #SPD ist laut @katjakipping nicht die Frage nach dem Parteivorsitz, sondern ob sie in der #GroKo bleibt. #AnneWill pic.twitter.com/QtkqM6kq49 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) August 25, 2019

Die Soli-Diskussion: Scholz verteidigte den Plan, den Solidaritätszuschlag für etwa 90 Prozent der Bevölkerung, aber nicht für die Bestverdienenden abzuschaffen: Millionenverdiener zu entlasten, dafür sei jetzt nicht die Zeit. Anne Will allerdings hörte kurz vor den Landtagswahlen eine Nachtigall trapsen und hielt ihm vor, die Abschaffung des Soli "zu einer Neiddebatte hochzujazzen". Christian Lindner nahm das gerne auf: "Sie schüren Ressentiments", sagte er. Um die paar Dax-Vorstände gehe es nicht, sondern um den "Mittelstand und das Handwerk". Was Katja Kipping auf den Plan rief: Die Mittelstandsdefinition der FDP sei ein alter Trick. Die öffentliche Hand brauche Geld, "wir brauchen Umverteilung", die Vermögen seien in Deutschland sehr ungleich verteilt. Lindner wiederum: "50 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler leisten 90 Prozent des Aufkommens der Einkommenssteuer. Das ist in Deutschland bereits Umverteilung at its best."

"50 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler leisten 90 Prozent des Aufkommens der Einkommenssteuer. Das ist in Deutschland bereits Umverteilung at its best", sagt @c_lindner in der Debatte um die #Soli-Abschaffung bei #AnneWill. pic.twitter.com/TJjSmoqA5A — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) August 25, 2019

Die Einkommenssteuer-Diskussion: Elisabeth Niejahr sagte, wenn man Umverteilung wolle, müsse man das Steuersystem reformieren und nicht über Einzelmaßnahmen reden. Warum also keine Einkommensteuerreform? Scholz sagte, darüber gebe es nun einmal "kein Einvernehmen" unter den drei Regierungsparteien. Über die Wiedereinführung der Vermögenssteuer freilich auch nicht, wie Will bemerkte. Entsprechende Pläne aber würde Scholz unterstützen.

Der Koalitionsexkurs: Ob er, Scholz, im Fall einer Wahl zum SPD-Vorsitzenden ("zusammen mit Klara Geywitz") gegebenenfalls anbieten würde, auf den Ministerposten und die Vizekanzlerschaft zu verzichten, wollte Will noch wissen. "Nein", sagte Scholz und nahm die erste Ausfahrt: "Es geht hier nicht um die Frage, wie es weitergeht mit der Regierung." Aber natürlich geht es darum für die SPD-Basis sehr wohl - und Journalistin Niejahr prophezeite Scholz: "Ich glaube, dass Sie vor allem fürs Regieren stehen", er sei ein "Mann der Exekutive". Ein Großteil der SPD sehne sich aber nach Opposition. "Ich glaube, das wird eng für Sie."