Die Meldung lief am Sonntag schon über die Nachrichtenticker, als die Talkshow von Anne Will noch gar nicht zu Ende war: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in der Sendung gegen eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD ausgesprochen. Deutlich genug, dass selbst die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte, sie sei dankbar für die Klarheit.

"Zumindest in Teilen" ziehe die AfD "keine klare Linie zu Rechtsextremismus und Rechtsradikalen", sagte Kramp-Karrenbauer. Wer den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) vor Augen habe, werde "nie mehr auf die Idee kommen, dass man mit einer Partei wie der AfD als Christdemokrat zusammenarbeiten kann".

Die eigentliche Nachricht ist, dass eine solche Distanzierung überhaupt eine Nachricht ist. Schon als Generalsekretärin hatte Kramp-Karrenbauer eine Koalition ausgeschlossen. Es gibt zudem einen entsprechenden Parteibeschluss. Nur haben sich diverse CDU-Politiker zuletzt anders geäußert. Hans-Georg Maaßen etwa, einst Verfassungsschutzpräsident. Oder Vertreter der CDU-Fraktionsspitze in Sachsen-Anhalt, die eine Hintertür öffneten: Man wisse nicht, wie die Lage "in zwei oder fünf Jahren" sei.

Mehr zum Thema bei SPIEGEL+ Yann Walsdorf/ picture alliance/ dpa SPIEGEL-Leitartikel Politik und Behörden verharmlosen die Gefahr durch Rechtsextreme

"Hass, Drohungen, Gewalt - wie kann sich unsere Demokratie wehren?" Darüber diskutierte die Runde bei "Anne Will". Wird die rechtsextreme Gefahr in Deutschland unterschätzt - und haben Politik und Behörden aus dem NSU-Skandal gelernt? Darum ging es im Kern, und Letzteres wurde auf breiter Front bezweifelt. Immer wieder kam die Diskussion aber auf den Umgang der CDU mit der AfD zurück.

Ganz am Ende, als Will fragte, ob die Parteichefin eine Zusammenarbeit für alle Zeit ausschließe - "auch in zwei und fünf Jahren" - demonstrierte Kramp-Karrenbauer, wie man eine "klare Linie" zeichnet, wenn man wohl ahnt, dass Zeiten sich auch mal ändern können: "So wie ich die AfD im Moment betrachte, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben kann." Im Moment.

"So wie ich die #AfD im Moment betrachte, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben kann. Und je eher wir das ganz deutlich machen, umso besser ist es auch für unsere eigene Partei", sagt @akk bei #AnneWill. #Lübcke #CDU pic.twitter.com/wHWPwYAjSX — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 23. Juni 2019

Die Verharmlosungsthese: Sie glaube, sagte Annette Ramelsberger, die für die "Süddeutsche Zeitung" den NSU-Prozess verfolgt hat, dass die deutsche Gesellschaft "eine Art blinden Fleck" habe, wenn es um Rechtsextremismus gehe. Von einer "krassen Verharmlosung", sprach Göring-Eckardt. Nach dem Mord an Walter Lübcke geschehe, was schon nach den Taten des NSU passiert sei, so Ramelsberger: Es werde zum Beispiel von einem Einzeltäter gesprochen oder rechter Terror mit linkem verglichen. Dabei seien die Bezüge zum NSU deutlich; sie sehe ein Netzwerk - eine "braune RAF".

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (SPD), die vor vier Jahren von einem Rechtsextremen niedergestochen worden war, und Katrin Göring-Eckardt äußerten sich ähnlich. Auch sie bezweifelten im Fall Lübcke die Einzeltäter-These.

Die Verfassungsschutzkritik: Der Verfassungsschutz habe seine Arbeit nicht gemacht, befand Göring-Eckardt. "Alles, was wir wissen", wüssten wir nicht von ihm, sondern von Leuten, die recherchiert haben, sagte sie. Er müsse neu aufgestellt werden. "Dass wir so wenig handeln - ich versteh's nicht." Und auch Kramp-Karrenbauer kritisierte, die Lehren, die "gezogen werden müssen, müssen noch stärker gezogen werden". Das ging an die Adresse Hans-Georg Maaßens.

"Wir haben einen Verfassungsschutz, der seine Arbeit nicht gemacht hat. Alles, was wir wissen, wissen wir von Journalistinnen und Journalisten, wissen wir von Leuten, die recherchiert haben, wissen wir zum Teil von ehrenamtlichen Plattformen", sagt @GoeringEckardt bei #AnneWill. pic.twitter.com/ihR60yQ8Wi — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 23. Juni 2019

Der Wort-Tat-Zusammenhang: Eine Mitschuld an Lübckes Tod wollte sie der AfD nicht im juristischen Sinn zuschreiben. Es gebe aber auch eine indirekte Verantwortung. Hass beginne "bei der Sprache". Reker klagte, die Gesellschaft verrohe "in Worten und Taten", und das fange damit an, "dass man die Verrohung in den Worten akzeptiert". Gibt es aber einen prüfbaren Zusammenhang zwischen Worten und Taten? Eine empirische Beziehung könne er nicht herstellen, sagte Markus Hartmann, Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle "Cybercrime" in Nordrhein-Westfalen. Die Beurteilung von Postings sei "komplex".

"Das Schlimme ist gar nicht die Morddrohung gegen mich, sondern das Schlimme ist, dass unsere Gesellschaft so verroht in Worten und in Taten", sagt @HenrietteReker bei #AnneWill. #Lübcke #Rechtsextremismus pic.twitter.com/A4ALwY3Cev — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 23. Juni 2019

Die Positionierung der CDU: Noch einmal drehte Anne Will zum Schluss eine Schleife zurück zur Union. Halte Kramp-Karrenbauer es wie der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, der in einem SPIEGEL-Gespräch gefordert hatte, die CDU müsse "wieder Heimat werden" für jene Konservativen, denen "Sicherheit und gesellschaftliche Konformität wichtiger sind als Freiheit, Offenheit und Pluralität"? Ob sie sich an diese ranschmeiße, wenn sie einen Witz über das dritte Geschlecht mache und die Ehe für alle in die Nähe von Polygamie und Inzest rücke, fragte Will.

Der CDU-Chefin ging die Frage erkennbar auf die Nerven. "Der Punkt ist, dass wir eine offene Gesellschaft haben, und die will ich auch behalten", sagte sie. Zu einer offenen Gesellschaft gehöre für sie aber, dass zum Beispiel auch diejenigen, die im ländlichen Raum leben, Respekt für ihre Lebensweise bekämen - "dass die Art, wie sie zusammenleben, genauso akzeptiert wird wie die Art, wie Menschen in Berlin oder sonstwo zusammenleben". Sie argumentierte also, als wäre die Hetero-Ehe in Gefahr. Um diese Definition von "offener Gesellschaft" zu hören, hat sich Wills Hartnäckigkeit durchaus gelohnt.