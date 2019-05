"Anne Will" zur Europawahl Wieso, weshalb, warum?

Die Fehleranalysen des Abends: Die Eröffnungsfrage richtete Anne Will an SPIEGEL-Redakteurin Melanie Amann: wofür SPD und CDU denn bei der Europawahl die Quittung bekommen hätten? Für einen Wahlkampf, der die Entwicklungen der vergangenen Wochen von der EU-Urheberrechtsreform bis zu den Klimaprotesten der "Fridays for Future"-Bewegung gar nicht widergespiegelt habe, analysierte die Journalistin unter Verweis auf die Verluste der alten Volksparteien besonders bei jungen Wählern. Die Abschlusskundgebung der EVP in München etwa "hätte so auch vor drei Monaten stattfinden können - als hätte es keinen Rezo gegeben und keine Wut der Klimaschüler". Wie in einem "Paralleluniversum" habe man das Programm "stumpf durchgezogen".

"Ich glaube, die letzte Woche war nicht besonders gelungen in der Reaktion auf den YouTuber", räumte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ein. Später gestand der stellvertretende CDU-Vorsitzende: "Ja, das Klima-Thema haben wir am Ende nicht beantwortet."

"Aus irgendeinem Grund ist das #Klima-Thema plötzlich ein weltweites Thema geworden und damit hat es die letzten Wochen dieses Wahlkampfes bestimmt", sagt @ArminLaschet bei #AnneWill. #Europawahl2019 pic.twitter.com/l2qQZYQe1t — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 26. Mai 2019

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hingegen führte das historisch schlechte Abschneiden seiner Partei nicht in erster Linie auf fehlende Klima-Kompetenz zurück. Vielmehr habe die SPD kein eigenes Thema gefunden, sondern nur "eine Verlängerung innenpolitischer Themen nach Europa gemacht".

Dieser Sicht schloss sich "Cicero"-Chefredakteur Christoph Schwennicke an: Es sei "kurzatmig" und "adhocistisch", jetzt alles auf den Klimaschutz zu reduzieren. Man müsse auf "längerfristige Strömungen" gucken; in diesem Sinne sei hier "zum dritten Mal" nach der Bundestagswahl und der Hessen-Wahl "die GroKo abgewählt" worden.

Der Alpaka-Kaschmir-Vergleich des Abends: Zum Erfolg der Grünen brachte Anne Will einen Artikel Schwennickes in der "Welt am Sonntag" ins Gespräch. Darin wirft er der Umweltschutzpartei Unredlichkeit vor, weil sie Zumutungen und Verzicht nicht benenne, die der Klimaschutz mit sich bringe: "Früher kratzte Grün wie ein Alpakapulli, heute ist Grün flauschig wie Kaschmir." Die Grünen-Anhänger machten den Wahlzettel quasi zum Emissions-Zertifikat, führen aber nach der Stimmabgabe mit dem SUV davon.

Da verschlug es Annalena Baerbock kurz die Sprache. Dann aber wollte die Grünen-Chefin, die zuvor "eine gewisse Demut" gegenüber dem Wählerauftrag bekundet hatte, die Erfolgsformel ihrer Partei doch ein bisschen anders beschreiben: Man habe einfach nicht so sehr auf andere geschaut, im Übrigen sei Klimaschutz längst nicht mehr nur ein Öko-Thema, sondern betreffe auch Industriepolitik und Sicherheitspolitik - "das denken wir in der Breite".

Europawahl 2019 in Deutschland Vorläufiges Ergebnis Stimmenanteile in Prozent Union 28,9 -6,4 SPD 15,8 -11,5 Grüne 20,5 +9,8 Die Linke 5,5 -1,9 AfD 11 +3,9 FDP 5,4 +2 Sonstige 12,9 +4,1 Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Die Profil-Debatte des Abends: Man könne von den Grünen lernen, dass es wichtig sei, ein eigenes klares Profil zu entwickeln, fand Sigmar Gabriel. Seine Partei aber solle sich auf die Frage konzentrieren: "Wie entsteht Wohlstand morgen?" Außerdem hätte man in eine Auseinandersetzung mit der Union gehen müssen, "warum wir auf Macron überhaupt keine Antwort geben als Bundesregierung". Und auch die Kriegsgefahr im Nahen Osten durch den US-Präsidenten hätte man thematisieren müssen.

Auch Laschet haderte noch einmal mit der Dominanz des Klima-Themas, wo es doch auch um "gemeinsame Außenpolitik" gehe, um den Erhalt des Binnenmarktes und offene Grenzen. "Wir erleben gerade live, warum Ihr Wahlkampf nicht funktioniert hat", warf da Melanie Amann ein. Laschet aber beharrte darauf, man müsse auch Themen ansprechen, "die vielleicht nicht gerade hip sind bei Klicks".

Die Zitat-Entschärfung des Abends: Natürlich musste Anne Will den Ex-SPD-Chef auch mit der Aussage konfrontieren, die er im "Tagesspiegel" getätigt hatte: "In Berlin müssen jetzt diejenigen Verantwortung übernehmen, die den heutigen personellen und politischen Zustand in der SPD bewusst herbeigeführt haben", hatte Gabriel dort gefordert. Nun aber bestritt er, damit personelle Konsequenzen gemeint zu haben. Er vermisse nur - wie auch von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer - ein klares Eingeständnis à la "Das ist richtig schlecht gelaufen". Zu den kolportierten Putschgerüchten gegen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles erklärte Gabriel lapidar: "Ein Putsch, der in der Zeitung steht, findet in der Regel nicht statt."

Das Selbstlob des Abends: Seine eigene Zeit als Parteichef sah Gabriel (der bestätigte, nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen) derweil in mildem Licht: "Es ist nicht so, dass ich über meine Leistung als SPD-Vorsitzender völlig entsetzt bin", kokettierte er und verwies auf neun gewonnene Landtagswahlen. Auch sei man in seiner Zeit nie in der Nähe von 15 Prozent gelandet. "Das ist, als würde Lothar Matthäus die deutsche Fußballnationalmannschaft kommentieren", entgegnete SPIEGEL-Redakteurin Melanie Amann und verwies darauf, dass auch bei sozialen Themen ein "nachhaltiger Markenschaden" bei der SPD zu diagnostizieren sei.

.@sigmargabriel will nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Bei #AnneWill sagt er über seine Entscheidung: pic.twitter.com/xDtwoI41cW — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 26. Mai 2019

Die Rechtspopulisten-Diskussion des Abends: Die zahlreichen Erfolge rechtspopulistischer Parteien bei der Europawahl beschäftigten die Runde gegen Ende. Die Wahl sei "Auftakt für den Kampf um Europa", erklärte Gabriel. Die EU werde nun von zwei Seiten "in die Zange genommen": von den rechten Länder-Regierungen und von den Rechten im Parlament. In einem "Auseinanderdriften der Pro-Europäer" bestehe nun die größte Gefahr. Annalena Baerbock dagegen plädierte dafür, "die Kirche im Dorf zu lassen" und sich "nicht nur an den Rechtspopulisten abzuarbeiten". Das wäre "Wasser auf deren Mühlen und absolut fatal".