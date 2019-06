Olaf Scholz bei "Anne Will" "Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, wie das ausgeht"

Ist es gut für eine Talkshow, wenn sie das Thema kurzfristig ändern muss, weil ihr das politische Berlin in die Planung pfuscht? Zumindest gesteigerte Aufmerksamkeit ist dann wahrscheinlich. Die Runde bei "Anne Will" befasste sich kurzfristig mit dem Rückzug von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD: "Wie geht es weiter mit der GroKo?" Das ging zulasten der zunächst geplanten Klimadiskussion ("Wird die GroKo jetzt grüner?"). Aber wenn schon Live-Diskussion über die Große Koalition - dann musste es jetzt um Nahles gehen. Es wurde aber auch schon mal stringenter getalkt.

Der schwarze Anzug des Abends: Olaf Scholz war kurzfristig gekommen, der stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, Finanzminister und Vizekanzler. Er trug einen schwarzen Anzug, wie so oft, aber diesmal lud er ihn mit Bedeutung auf: "Die Trauer" über Nahles' Entscheidung "ist auch noch bei uns allen in den Kleidern". Leider wurde er nicht gefragt, wer "alle" sind. Denn dass "alle" in der SPD über Andrea Nahles' Rückzug traurig wären, kann man schließlich ausschließen.

Höchstens bestürzt vielleicht - darüber, dass die Partei es schafft, der CDU den Rang in den Negativschlagzeilen abzulaufen. Dass es das eine oder andere Querelchen gegeben hatte, leugnete Scholz freilich nicht: Wie Nahles behandelt worden sei, sei frauenfeindlich gewesen. Auf Anne Wills mehrfache Nachfrage gab Scholz zu Protokoll, er selbst sei nicht unter denen gewesen, die Nahles "den Rückhalt verweigert" hätten.

Nahles-Auftritte im Video: Bätschi

Video REUTERS

Das Versprechen des Abends: Um die Klimapolitik der Bundesregierung ging es auch, schon deshalb, weil aus der ursprünglich geplanten Runde die "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer übrig geblieben war. Sie ist Grünen-Mitglied und brachte das Thema Klimapolitik ein ums andere Mal aufs Tableau. Völlig abwegig war das aber auch unter dem neuen Sendungsmotto nicht: SPD-Leute hatten schließlich zuletzt betont, dass die GroKo-Zukunft auch an der Verabschiedung eines Klimaschutzgesetzes hänge. Olaf Scholz also sagte: Das sei für dieses Jahr geplant, man werde dafür sorgen, dass...

Versprechen könne er demnach nichts, fragte Anne Will. Scholz' Antwort: "Doch. Ich verspreche es fest." Er werde darauf bestehen, dass "diese Entscheidungen" noch dieses Jahr fallen. Diese Sendungspassage könnte ihm irgendwann noch einmal vorgespielt werden.

NDR/Wolfgang Borrs Olaf Scholz bei "Anne Will": "Da werden Verhaltensweisen kritisiert, die man bei keinem Mann kritisieren würde"

Der Zweifel des Abends: Claudia Kade, Leiterin des "Welt"-Politikressorts, fragte Scholz, wie er ein Versprechen geben könne, "das die Unionsseite mit einschließt". Berechtigte Frage - gibt es in der CDU doch keinen Konsens darüber, dass klimapolitische Fragen so irre wichtig sind.

Die Union wurde im TV-Studio von Norbert Röttgen vertreten, dem ehemaligen Umweltminister. "Wir sind nicht auf der Höhe der Zeit", sagte er; technologisch, klimapolitisch und geopolitisch nicht. "Wir waren schon mal weiter." Darin stimmte ihm die stellvertretende Leiterin des "SZ"-Parlamentsbüros zu: "Die CDU hatte schon mal richtig gute Umweltpolitiker", sagte Cerstin Gammelin. Zum Beispiel Klaus Töpfer.

Die Koalitionsfrage des Abends: Steht die Große Koalition aber nun mal wieder vor dem Aus, diesmal vielleicht sogar wirklich? Norbert Röttgen verneinte und relativierte, bis er bei einer Ansage landete: "Es muss sich etwas ändern." Er hoffe, dass nun, nach Nahles' Rücktritt, "eine Art Katharsis" einsetze. Die Koalition müsse nun einen gemeinsamen Regierungswillen entwickeln und sich fokussieren auf Bereiche, "wo etwas notwendig ist und wo etwas möglich ist". Das sei ihre "letzte Chance".

Die Schuldfrage des Abends: Und Andrea Nahles? Ist sie verantwortlich für das schlechte Abschneiden der SPD bei der Europawahl? Das sei sicher "nicht der Fehler einer einzelnen Person", sagte Cerstin Gammelin. Was den Umgang mit ihren Vorsitzenden angehe, ergänzte Claudia Kade, sei die SPD vielmehr "die brutalste Partei, die wir in Deutschland haben".

Die Politikbetriebskritik des Abends: Sie kam von Luisa Neubauer: Die SPD-Chefin trete zurück - "und wir sitzen in einer Talkshow und reden über Personal". War das Kritik an der SPD, die mit ihren Streitereien das Wesentliche aus dem Blick verliere? War es Kritik am Hauptstadtjournalismus, der sich für Personalfragen übermäßig begeistern kann? Im Zweifel war es beides.

Die Prognoseverweigerung des Abends: Olaf Scholz sagte, er selbst werde nicht SPD-Parteichef - auch nicht kommissarisch. "Es wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht." Aber wer übernimmt? Manuela Schwesig? Malu Dreyer? Eine Doppelspitze? Ist eine Ämtertrennung geplant? Keine Andeutung von ihm. Es würde nun intern alles diskutiert, sagte er, Personalien wie Inhalte - aber die Parteimitglieder hätten da mitzureden. "Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, wie das ausgeht."

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.