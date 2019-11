Streaming So gut (und so schlecht) sind die Serien von Apple TV+

Binge-Watching in der neuen Welt von Apple TV+ entpuppte sich am Wochenende zunächst als großes Geduldspiel: Wer über eine Apple-TV-Box auf seinem Fernseher schauen wollte, sah zunächst kaum bunte Bilder, sondern über weite Strecken einen schwarzen Bildschirm mit einem sich drehenden Ball, diesem verwünschenswerten Symbol technischer Unzulänglichkeit. Es gab nervtötend lange Ladezeiten, Untertitel, die konsequent asynchron zum Ton angezeigt wurden. Und die Textkarte "Beim Laden ist ein Fehler aufgetreten" wurde zum ständigen Begleiter des geplanten Serienmarathons.

Auf einem iPad lief die Apple TV+-App, in der die neuen Inhalte gesammelt sind, wesentlich runder. Aber auf von anderen Anbietern gewohnten Komfort müssen Zuschauer auch hier verzichten: Kein direkter Übergang von einer Episode zur nächsten, keine Möglichkeit, das Intro zu überspringen, keine "Wiedergabe fortsetzen"-Funktion. Und bei Serien, für die wöchentlich neue Episoden freigeschaltet werden, fehlen Angaben dazu, wie viele Folgen eine Staffel überhaupt umfasst.

Der niedrige Abo-Preis macht Sinn

Sechs Milliarden Dollar soll Apple für seinen Service bisher ausgegeben haben, und doch muss man sich fragen, wie ernst der Konzern seine Fernsehsparte bisher nimmt. Nicht nur wegen der noch freudlosen und fehlerhaften technischen Umsetzung. Das dürften Kinderkrankheiten sein, die hoffentlich schnell behoben sind. Aber der staunenswert niedrige Abo-Preis von 4,99 Euro im Monat macht rückblickend Sinn: Es gibt bei Apple TV+ einfach noch nicht viel zu sehen, sieben Serien (drei davon für Kinder) und eine Doku - mehr kann Apple für dieses schmale Programm kaum verlangen.

Immerhin ist die Content-Abteilung des Konzerns mittlerweile deutlich weiter als noch 2017. Da produzierte er seine erste Serie, die Contest-Show "Planet of the Apps", die lustvoll von der Kritik zerrissen wurde (Zitat aus der "Variety" dazu: "Die Idee muss auf einer Cocktailparty entstanden sein, nachdem diverse Mojitos geleert waren"). Kurz darauf warb Apple die Manager Jamie Erlicht und Zack Van Amburg von Sony Pictures Television ab, die mit der ernsthaften Entwicklung von neuen Inhalten begannen.

In welche Richtung die gehen sollte, blieb dennoch lange unklar. Apple-CEO Tim Cook ist bekannt dafür, stets besorgt über das saubere Apple-Image zu wachen. Sex, Gewalt und politische Stellungnahmen sind eigentlich unerwünscht. Das mag funktionieren, wenn es um Wetter-Apps und Kartenprogramme geht. Will man eigene Serien präsentieren, die von der Welt erzählen, in der Apple-User leben, ist die Sache nicht mehr so eindeutig. Bei der geplanten HipHop-Serie "Vital Signs", die lose das Leben von Dr. Dre nacherzählen sollte, ließ Cook jedenfalls den Stöpsel ziehen. Zu viele Schimpfwörter, zu viele Drogen, zu viel Beischlaf.

Umso erstaunlicher ist es, wie politisch wach sich die jetzt veröffentlichten Apple-Serien präsentieren. Erlicht und Van Amburg scheinen der Konzernführung klar gemacht zu haben, dass sich moderne Serienerzählungen der Welt zuwenden müssen, dass sich in einem Zeitalter der Konfrontation, Segmentierung und gesellschaftlichen Spaltung kein Blumentopf mehr mit Feelgood-Eskapismus und großen Stars gewinnen lässt - erst recht nicht bei der Zielgruppe des Konzerns, den gut gebildeten Eliten.

Am offensichtlichsten folgt der Vorzeige-Zehnteiler "The Morning Show" politisierten Serien-Vorbildern wie "Succession" und "The Loudest Voice": Die Reihe mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon ist eine Medien-Satire und epische Hinter-den-Kulissen-Schlacht auf dem gesellschaftlichen Minenfeld von #MeToo. Auch in den anderen Serien finden sich reichlich Beispiele für eine politisch liberale Agenda, sogar bei den kettenrauchenden und keinem Herrengedeck abgeneigten Astronauten-Machos aus der Weltraum-Saga "For All Mankind". (Kurzbesprechungen zu allen Apple-Serien finden Sie in der Fotostrecke am Textende.)

Einiges deutet darauf hin, dass Apple diesen Weg fortsetzen wird. Zu den Projekten in der Pipeline zählt etwa ein noch unbetitelter Mehrteiler über die wahre Geschichte einer Undercover-Agentin der CIA, die Hauptrolle wird Brie Larson ("Captain Marvel") spielen; eine zehnteilige Verfilmung des Bestsellers "Shantaram" über einen Australier, der in einem Slum in Bombay lebt; und die Romanverfilmung "Ein einfaches Leben", die auf Koreanisch, Japanisch und Englisch gedreht wird.

In das von Tom Hanks und Steven Spielberg produzierte Kriegsepos "Masters of the Air" will Apple sagenhafte 250 Millionen Dollar stecken und sogar ein eigenes Studio gründen, in dem künftig weitere Serien gedreht werden sollen. Sieht nicht so aus, als würde Apple seine Seriensparte nur als Hobby betreiben.

Sehen und lesen Sie hier, welche Inhalte Apple TV+ bisher bietet - und wie gut (oder schlecht) sie sind.