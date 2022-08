Skandal um den RBB Die ARD-Saubermänner und ihr Schmuddelsender

Acht ARD-Anstalten distanzieren sich vom RBB. Was wie eine Selbstversicherung wirkt, ist in Wahrheit ein Hilferuf an die Politik. Die muss verbindliche Kontrollstrukturen finden, um den Rundfunk als Ganzes zu retten.

Eine Analyse von Christian Buß