Mediatheken-Offensive ARD will 20 Millionen Euro in Serien investieren

Die ARD kehrt ihre Verwertungslogik um - zumindest teilweise: Künftig will der Senderverbund verstärkt in Serien investieren, die in erster Linie als Streamingangebot in der Mediathek funktionieren sollen. Das hat NDR-Programmdirektor Frank Beckmann im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de angekündigt. Im kommenden Jahr werde man erstmals 20 Millionen Euro in entsprechende Serien stecken, so Beckmann. Neben dem Ersten und der ARD Degeto sitzen bei diesem Projekt auch alle Landesrundfunkanstalten mit im Boot.

"Es geht neben horizontalen Erzählweisen auch um Genres, die wir eher seltener bedienen: aus den Bereichen Science Fiction oder auch Mystery zum Beispiel", sagte Beckmann DWDL.de. Für einen kleinen Teil werde man auch Lizenzen erwerben, das Gros der 20 Millionen fließt aber in Eigenproduktionen. Abgezweigt wird das Geld aus den linearen Programmen.

Mit der neuen Verwertungslogik gehe auch eine Abkehr von der Fixierung auf die offiziellen TV-Quoten einher, sagte Beckmann weiter. "Im Vordergrund steht bei der Serienoffensive erstmals der Erfolg unserer Mediathek, nicht der des linearen Programms. Wir werden die Sendungen sicher auch im Fernsehen anbieten, allerdings ohne sie mit einer zu hohen Erwartung an die Zuschauerakzeptanz zu verknüpfen." Das alles könne aber nur der Anfang sein, so Beckmann: "Wir werden uns künftig in diesem Bereich verstärken müssen."

Die Ankündigung klingt wie eine direkte Reaktion auf eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, die vergangene Woche veröffentlicht wurde. Demnach verbringt das Fernsehgesamtpublikum in Deutschland mehr Zeit mit der Streamingplattform Netflix als mit jedem einzelnen klassischen linearen Sender, Tendenz steigend.

Die ARD hatte damals den repräsentativen Charakter der Studie angezweifelt. Nun scheint sie sich die Kernbotschaft der Berger-Studie, die auch von Erkenntnissen der Erhebung "ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019" des Kantar-Instituts gestützt wird, zu Herzen genommen zu haben: Ohne massive Mediatheken-Angebote werden die Öffentlich-Rechtlichen keine jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer mehr gewinnen können.