Gniffke wiederholte noch einmal seine Idee von der Schaffung »journalistischer Kompetenzzentren«, die er schon Ende des letzten Jahres in einem SPIEGEL-Gespräch lanciert hatte . Man wolle das Fachwissen der verschiedenen ARD-Anstalten bündeln, um die größtmögliche Recherchetiefe zu erzielen. Er wiederholte zudem, dass aus diesen Zusammenlegungen auch Freisetzungen resultieren. »Es wird Kürzungen an Standorten geben«, so Gniffke. »Es wird Mut brauchen, diese Reformagenda zu leben.«

Trotz dieser Kürzungen sollen offenbar die ARD-Büros in den ländlichen und abgelegenen Regionen gestärkt werden. NDR-Intendant Joachim Knuth, in dessen Anstalt die ARD-Gemeinschaftsredaktion ARD aktuell untergebracht ist, erklärte, man wolle eine größere »Perspektivenvielfalt« erreichen. »Wir müssen Kolleginnen und Kollegen in unseren Regionalbüros viel stärker für Meinungsbeiträge heranziehen«, sagte Knuth.