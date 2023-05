Diese selbstironische Raffinesse sucht man bei »Fubar« (Regie: Phil Abraham) vergeblich – obwohl der Plot vom zerrissenen Actionhelden, der zwischen Weltenrettung und Familienleben aufgerieben wird, deutlich von »True Lies« inspiriert ist. Doch wo in Camerons Kinoepos den Helden der Spagat zwischen Biedermann und Brechstange in aberwitzige Stunt-Parcours führte, da wird der Stoff nun nach aktueller Netflix-Manier auf die allergängigste Serienformel runtergebrochen, die sich mit ihrem dramaturgischen Dauerleerlauf voll den aktuellen Comedy-Konventionen des Streaminganbieters fügt. »Emily in Paris«, »Arnie in Kasachstan«, man kann bequem von einem Format zum anderen hoppen.

Dass die Figur Schwarzenegger in dem um sie herumgebauten Format zu verschwinden droht, ist die ungewollte ironische Pointe der Serie. Ihr Titel, »Fubar«, ist ein aus dem Militärischen entlehnter Begriff, der als Akronym für die Zustandsbeschreibung von Verletzten gilt: Fucked up beyond all recognition, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Das trifft nach diesem Gag-Massaker leider auch auf die Actionikone Schwarzenegger zu.

»Fubar« läuft bei Netflix