Schwarzenegger spricht in der Serie von seinem Vater als »Tyrannen«. Dieser habe nach dem Zweiten Weltkrieg an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten. »Österreich war ein Land gebrochener Menschen. Es gab Zeiten, in denen unser Vater das nicht ertragen konnte. Dann ohrfeigte er uns, schlug uns mit dem Gürtel.« Gustav Schwarzenegger war Berichten zufolge Mitglied der NSDAP und der SA gewesen. Im Krieg wurde er in Leningrad verwundet, darüber sprach sein Sohn Arnold im März 2022 in einem Twittervideo.