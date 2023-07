»Athena« und die Krawalle in Frankreich Selbstermächtigung mittels Netflix

Alle diese Filme kommen also aus der in Frankreich so verehrten filmischen Hochkultur und sind alles andere als Machwerke, die niedere Instinkte bedienen. Man könnte im Gegenteil kritisch anmerken, dass ihre Adressaten nicht diejenigen sind, von denen sie erzählen, sondern dass über ihre Köpfe hinweg gesprochen wird. Zumal besonders »Athena« am Ende abwiegelt: dort waren es dann doch nicht Polizisten, die den Mord begingen. Sondern Rechtsradikale in Polizeiuniformen.

Offensichtlich ist »Athena« aber doch bei denen angekommen, von denen er erzählt. Und das nicht zum ersten Mal und nicht nur in Frankreich. Schon bei Ausschreitungen an Halloween in Linz wurde der Film als Inspiration genannt . Ebenfalls bei den Silvesterkrawallen in Berlin-Neukölln und Bonn-Medinghoven. Das liegt zum Teil an seiner einfachen Verfügbarkeit: »Athena« ist auf Netflix zu sehen, man muss dafür nicht einmal ins Kino gehen.

Vor allem aber verdichtet der Film die Erfahrung des Aufstandes zu einem emotional und ästhetisch rauschhaften Erlebnis. Sich gegen den Staat und seine Repräsentanten in Uniform aufzulehnen, bekommt hier die Weihen eines griechischen Dramas.

Am Ende gibt es nur Verlierer, aber die haben zumindest gegen das gekämpft, was so unausweichlich wirkt wie ein von Göttern vorgegebenes Schicksal. Und die langen, technisch äußerst komplexen Plansequenzen, in denen die Kamera anscheinend leichthin durch das inszenierte Chaos tänzelt, durch Rauch und Barrikaden und Menschenmassen, laden ein zu einer Selbstermächtigung mittels der Zeichenmaschine des Films.

Ein Strudel der Bilder, der aus dem Raum der Kunst hervordrängt in die Realität Frankreichs im Sommer 2023.