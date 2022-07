Einmal in Rage geredet, fährt Cameron fort, dass er schon die Kritiken vor sich sehe: »›Ein tödlich quälender Film von drei Stunden Länge!‹« Dann sagt er weiter: »Ich habe mit meinen Kindern fünf einstündige Folgen einer Serie hintereinander geschaut. Hier muss ein Paradigmenwechsel stattfinden: Es ist vollkommen okay, zwischendurch aufzustehen und pinkeln zu gehen.«

Inflationsbereinigt gilt das 2009 veröffentliche erste »Avatar«-Abenteuer mit einem weltweiten Einspielergebnis von drei Milliarden Dollar als zweiterfolgreichste Produktion der Filmgeschichte nach »Vom Winde verweht«. Die Fortsetzung »Avatar: The Way of Water« soll am 22. Dezember in die Kinos kommen. Es ist das erste von insgesamt vier geplanten neuen »Avatar«-Projekten.