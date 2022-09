Die wichtigsten Emmys werden erst bei einer Gala am 13. September verliehen. Kleinere Preise, wie der für den besten Erzähler, werden jedoch schon vorher vergeben.

Es ist nicht die erste Auszeichnung der Unterhaltungsbranche für Obama. In früheren Jahren hatte er bereits zwei Grammys gewonnen – für die Audioversionen seiner autobiografischen Bücher »The Audacity of Hope« (»Hoffnung wagen«) und »Dreams from My Father« (»Ein amerikanischer Traum. Die Geschichte meiner Familie«). Obama ist damit auf halbem Weg, ein sogenannter Egot zu werden. Der inoffizielle Titel bezeichnet Menschen, die mit Emmy, Grammy, Oscar und einem Tony ausgezeichnet wurden.