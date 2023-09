Mit der Live-Übertragung des historischen WM-Triumphs der deutschen Basketballer hat das ZDF eine starke Quote erzielt. Im Schnitt hatten am Sonntagnachmittag 4,626 Millionen Menschen den 83:77-Finalsieg des deutschen Teams gegen Serbien in Manila beim öffentlich-rechtlichen Sender gesehen. Dies ergab einen Marktanteil von 35 Prozent, wie aus den Zahlen der AGF Videoforschung hervorgeht.